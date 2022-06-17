Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК

Преимущества

Максимально допустимая масса 2,5 тонны, высота подхвата 140 мм, высота подъёма 390 мм

Оснащён трёхпозиционным страхующим фиксатором, который позволяет использовать домкрат как подставку под автомобиль

Поставляется в кейсе

Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2,5ФК (2,5 т, 140-390 мм, с фиксатором) Вихрь предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте. В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум.