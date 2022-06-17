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Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
5.0
2
6 190 ₽
Домкраты
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
    Арт. О00000012858
    5.0
    2
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК

      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК

      6 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000012858
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      6 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2,5ФК (2,5 т, 140-390 мм, с фиксатором) Вихрь предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте. В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум.

        Преимущества

        • Максимально допустимая масса 2,5 тонны, высота подхвата 140 мм, высота подъёма 390 мм
        • Оснащён трёхпозиционным страхующим фиксатором, который позволяет использовать домкрат как подставку под автомобиль
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