Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2.5ФК
Арт. О00000012858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2,5ФК (2,5 т, 140-390 мм, с фиксатором) Вихрь предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте. В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум.
Преимущества
- Максимально допустимая масса 2,5 тонны, высота подхвата 140 мм, высота подъёма 390 мм
- Оснащён трёхпозиционным страхующим фиксатором, который позволяет использовать домкрат как подставку под автомобиль
- Поставляется в кейсе