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Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
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Домкраты
    Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
    Арт. О00000035959
    Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
    Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
    Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
    Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
    Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
      Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
      Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
      Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
      Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
      Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т

      Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035959

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		сталь
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной гидравлический низкопрофильный Домкрат BELAK PREMIUM 2,5т BAK.30153 используется как в автосервисе, так и в частном гараже. Корпус изготовлен из сплава легированной и углеродистой стали. В модели предусмотрен предохранительный клапан. Домкрат можно использовать для машин с небольшим дорожным просветом