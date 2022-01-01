Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т
Арт. О00000035959
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|сталь
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С педалью
|Нет
- Подкатной гидравлический низкопрофильный Домкрат BELAK PREMIUM 2,5т BAK.30153 используется как в автосервисе, так и в частном гараже. Корпус изготовлен из сплава легированной и углеродистой стали. В модели предусмотрен предохранительный клапан. Домкрат можно использовать для машин с небольшим дорожным просветом