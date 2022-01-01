Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК Premium BAK.30153, 2.5 т

Подкатной гидравлический низкопрофильный Домкрат BELAK PREMIUM 2,5т BAK.30153 используется как в автосервисе, так и в частном гараже. Корпус изготовлен из сплава легированной и углеродистой стали. В модели предусмотрен предохранительный клапан. Домкрат можно использовать для машин с небольшим дорожным просветом