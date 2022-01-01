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Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
18 198 ₽
18 240 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Арт. О00000035960
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т

Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т

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  • -42 ₽
18 198 ₽
18 240 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000035960

Характеристики

Производитель
БелАК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Материал корпуса
металл
С педалью
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -42 ₽
18 198 ₽
18 240 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Домкрат подкатной низкопрофильный 3 тонны БелАК БАК.00534 обладает малой высотой подхвата, что позволяет использовать его для автомобилей с небольшим клиренсом. Дополнительное преимущество заключается в длинной рукояти, которая обеспечивает снижение усилия для работы с инструментом. Собственные габариты невелики, а прочный корпус и надежная конструкция гарантируют результат. Карданный привод клапана и двойной насос существенно упрощают работу

    Преимущества

    • Длительный срок службы
    • Удобная конструкция
    • Простоа применения
    • Габаритная длина: 700 мм
    • Габаритная ширина: 350 мм
    • Длина рукоятки: 1150 мм
    • Диаметр чаши (внутр.): 90 мм
    • Масса изделия: 32,5 кг
    • Тип привода запорного клапана: карданный
    • Количество гидравлических насосов: 2 шт
    • Тележка: с поворотными задними колёсами
    • Высокое качество инструмента