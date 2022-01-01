Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т

Преимущества

Длительный срок службы

Удобная конструкция

Простоа применения

Габаритная длина: 700 мм

Габаритная ширина: 350 мм

Длина рукоятки: 1150 мм

Диаметр чаши (внутр.): 90 мм

Масса изделия: 32,5 кг

Тип привода запорного клапана: карданный

Количество гидравлических насосов: 2 шт

Тележка: с поворотными задними колёсами

Высокое качество инструмента

Домкрат подкатной низкопрофильный 3 тонны БелАК БАК.00534 обладает малой высотой подхвата, что позволяет использовать его для автомобилей с небольшим клиренсом. Дополнительное преимущество заключается в длинной рукояти, которая обеспечивает снижение усилия для работы с инструментом. Собственные габариты невелики, а прочный корпус и надежная конструкция гарантируют результат. Карданный привод клапана и двойной насос существенно упрощают работу