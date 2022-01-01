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Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Арт. О00000035960
- Персональная скидка
Домкрат гидравлический подкатной низкопрофильный БелАК БАК.00534, 3 т
Арт. О00000035960
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
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- Домкрат подкатной низкопрофильный 3 тонны БелАК БАК.00534 обладает малой высотой подхвата, что позволяет использовать его для автомобилей с небольшим клиренсом. Дополнительное преимущество заключается в длинной рукояти, которая обеспечивает снижение усилия для работы с инструментом. Собственные габариты невелики, а прочный корпус и надежная конструкция гарантируют результат. Карданный привод клапана и двойной насос существенно упрощают работу
Преимущества
- Длительный срок службы
- Удобная конструкция
- Простоа применения
- Габаритная длина: 700 мм
- Габаритная ширина: 350 мм
- Длина рукоятки: 1150 мм
- Диаметр чаши (внутр.): 90 мм
- Масса изделия: 32,5 кг
- Тип привода запорного клапана: карданный
- Количество гидравлических насосов: 2 шт
- Тележка: с поворотными задними колёсами
- Высокое качество инструмента