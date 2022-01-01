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Домкрат гидравлический подкатной с боковой педалью Premium БелАК BAK.30154, 3 т
15 031 ₽
15 070 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический подкатной с боковой педалью Premium БелАК BAK.30154, 3 т
Арт. О00000035958
Домкрат гидравлический подкатной с боковой педалью Premium БелАК BAK.30154, 3 т
  • Персональная скидка

Домкрат гидравлический подкатной с боковой педалью Premium БелАК BAK.30154, 3 т

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  • -39 ₽
15 031 ₽
15 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000035958

Характеристики

Производитель
БелАК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Материал корпуса
сталь
С педалью
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -39 ₽
15 031 ₽
15 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • PREMIUM — линейка профессиональных гидравлических домкратов, произведенных в соответствие с мировыми стандартами качества. Предохранительный клапан, корпус из сплава легированной и углеродистой стали, лаконичная форма и запоминающийся цвет — все это делает домкрат надежным, более прочным и выделяет на фоне остальных аналогов. В конструкции подкатного автомобильного домкрата BAK.30154 боковая педаль для ускоренного подъема. С помощью нее домкрат быстро и точно устанавливается в нужном для подъема месте. Высота подхвата в 135 мм и высота подъема в 495 мм в сочетании с большой грузоподъемностью позволяет использовать домкрат для огромного спектра легковых машин и внедорожников