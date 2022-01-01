Домкрат гидравлический подкатной с боковой педалью Premium БелАК BAK.30154, 3 т

PREMIUM — линейка профессиональных гидравлических домкратов, произведенных в соответствие с мировыми стандартами качества. Предохранительный клапан, корпус из сплава легированной и углеродистой стали, лаконичная форма и запоминающийся цвет — все это делает домкрат надежным, более прочным и выделяет на фоне остальных аналогов. В конструкции подкатного автомобильного домкрата BAK.30154 боковая педаль для ускоренного подъема. С помощью нее домкрат быстро и точно устанавливается в нужном для подъема месте. Высота подхвата в 135 мм и высота подъема в 495 мм в сочетании с большой грузоподъемностью позволяет использовать домкрат для огромного спектра легковых машин и внедорожников