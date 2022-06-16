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Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
5.0
2
Найти аналог
Домкраты
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Арт. О00000012859
    5.0
    2
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
    Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)

      Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012859
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе) Вихрь предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте. В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум.