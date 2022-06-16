Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)
Арт. О00000012859
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал корпуса
|металл
|
С педалью
|Нет
- Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе) Вихрь предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте. В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум.