Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе)

Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2К (2 т, 135-385 мм, в кейсе) Вихрь предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте. В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум.



