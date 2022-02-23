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Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)
5.0
2
Найти аналог
Домкраты
    Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)
    Арт. Х1322194
    5.0
    2
    Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)
    Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)
      Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)
      Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)

      Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х1322194
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		460x230x150
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат подкатной SPARTA 2т используется при подъеме легковых машин для последующего ремонта. С помощью данного аппарата можно поднимать грузы, масса которых не превышает 2 тонн. Домкрат SPARTA 510085 2т работает на основе гидравлического привода. Достаточно подкатить устройство под автомобиль, поставить несущий упор и начать качать рукоятку вперед и назад. Домкрат SPARTA 2т подкатной поднимает груз с высоты от твердой поверхности 135 мм на высоту до 295 мм. Габариты устройства: 460х230х150мм. На модель SPARTA 2т цена на сайте магазина «Бигам» указана со скидкой.

        Преимущества

        • В комплектацию домкрата входит кейс для транспортировки устройства
        • Благодаря небольшим габаритам домкрат удобно перевозить в автомобиле
        • Металлический корпус подъемного устройства покрыт антикоррозийным составом
        • Широкая опорная площадка
        • Рукоятка устройства покрыта мягкой резиной
        • Вес домкрата – 7.5 кг