Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)
Арт. Х1322194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|460x230x150
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Материал корпуса
|металл
- Домкрат подкатной SPARTA 2т используется при подъеме легковых машин для последующего ремонта. С помощью данного аппарата можно поднимать грузы, масса которых не превышает 2 тонн. Домкрат SPARTA 510085 2т работает на основе гидравлического привода. Достаточно подкатить устройство под автомобиль, поставить несущий упор и начать качать рукоятку вперед и назад. Домкрат SPARTA 2т подкатной поднимает груз с высоты от твердой поверхности 135 мм на высоту до 295 мм. Габариты устройства: 460х230х150мм. На модель SPARTA 2т цена на сайте магазина «Бигам» указана со скидкой.
Преимущества
- В комплектацию домкрата входит кейс для транспортировки устройства
- Благодаря небольшим габаритам домкрат удобно перевозить в автомобиле
- Металлический корпус подъемного устройства покрыт антикоррозийным составом
- Широкая опорная площадка
- Рукоятка устройства покрыта мягкой резиной
- Вес домкрата – 7.5 кг