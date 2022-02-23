Гидравлический подкатной домкрат Sparta 510085 в кейсе (2 т., 135-300 мм)

Преимущества

В комплектацию домкрата входит кейс для транспортировки устройства

Благодаря небольшим габаритам домкрат удобно перевозить в автомобиле

Металлический корпус подъемного устройства покрыт антикоррозийным составом

Широкая опорная площадка

Рукоятка устройства покрыта мягкой резиной

Вес домкрата – 7.5 кг





Домкрат подкатной SPARTA 2т используется при подъеме легковых машин для последующего ремонта. С помощью данного аппарата можно поднимать грузы, масса которых не превышает 2 тонн. Домкрат SPARTA 510085 2т работает на основе гидравлического привода. Достаточно подкатить устройство под автомобиль, поставить несущий упор и начать качать рукоятку вперед и назад. Домкрат SPARTA 2т подкатной поднимает груз с высоты от твердой поверхности 135 мм на высоту до 295 мм. Габариты устройства: 460х230х150мм. На модель SPARTA 2т цена на сайте магазина «Бигам» указана со скидкой.