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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50729 (15 т., 230-460 мм)
5.0
1
4 030 ₽
4 480 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50729 (15 т., 230-460 мм)
Арт. Х131350
5.0
1
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50729 (15 т., 230-460 мм)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50729 (15 т., 230-460 мм)
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50729 (15 т., 230-460 мм)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50729 (15 т., 230-460 мм)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50729 (15 т., 230-460 мм)

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  • -450 ₽
4 030 ₽
4 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х131350
5.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
310x170x270
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -450 ₽
4 030 ₽
4 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Домкрат Matrix 50729 гидравлический позволяет поднимать любые грузы массой до 15 тонн. Материал корпуса и рычага (рукоятки подъёма) – закалённая сталь, не боящаяся деформаций, трещин и любых физических воздействий. Данная модель снабжена гидроцилиндром, упрощающим работу пользователя. Груз (до 15 т включительно) можно поднять на высоту до 46 см за считанные секунды – параметр рабочего хода составляет 160 мм. Домкрат Matrix 50729 гидравлический может использоваться для различных задач: подъёма автомобилей на СТО, самостоятельного обслуживания авто (например, замены шин), строительных или ремонтных работ на объектах любого типа. Широкое нижнее основание исключает риски падения домкрата при работе. Высота подхвата – 230 мм. Решение купить Matrix 50729 выгодно для владельцев СТО, строителей, ремонтников и простых водителей – данная модель универсальна. Надёжный домкрат Matrix 50729 гидравлический – цена снижена, покупать нужно уже сейчас!

    Преимущества

    • Металлическая ручка, обеспечивающая плавный ход при любой нагрузке
    • Хорошая высота подъёма грузов – 46 см
    • Металлический корпус, который защищает внутренности от пыли, грязи и повреждений
    • Наличие гидроцилиндра, облегчающего подъем на нужную высоту