Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50729 (15 т., 230-460 мм)

Преимущества

Металлическая ручка, обеспечивающая плавный ход при любой нагрузке

Хорошая высота подъёма грузов – 46 см

Металлический корпус, который защищает внутренности от пыли, грязи и повреждений

Наличие гидроцилиндра, облегчающего подъем на нужную высоту





Домкрат Matrix 50729 гидравлический позволяет поднимать любые грузы массой до 15 тонн. Материал корпуса и рычага (рукоятки подъёма) – закалённая сталь, не боящаяся деформаций, трещин и любых физических воздействий. Данная модель снабжена гидроцилиндром, упрощающим работу пользователя. Груз (до 15 т включительно) можно поднять на высоту до 46 см за считанные секунды – параметр рабочего хода составляет 160 мм. Домкрат Matrix 50729 гидравлический может использоваться для различных задач: подъёма автомобилей на СТО, самостоятельного обслуживания авто (например, замены шин), строительных или ремонтных работ на объектах любого типа. Широкое нижнее основание исключает риски падения домкрата при работе. Высота подхвата – 230 мм. Решение купить Matrix 50729 выгодно для владельцев СТО, строителей, ремонтников и простых водителей – данная модель универсальна. Надёжный домкрат Matrix 50729 гидравлический – цена снижена, покупать нужно уже сейчас!