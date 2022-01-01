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Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Арт. aet_139
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_139

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		630
      Габариты, мм
      		3420x3600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией. Асимметричная конструкция грузоподъемностью до 4 т, приводится в действие цепью с помощью двух гидравлических цилиндров. Время подъема автомобиля – 50 секунд. Оборудование оснащено системой безопасности, которая действует путем блокировки замков на рейке с шагом 7,6 см. Первый уровень фиксации находится на расстоянии 40,6 см от пола. Чтобы опустить подъемник, необходимо вручную разблокировать систему на каждой стойке. Модель располагает автоматическим отключением подъема при соприкосновении машины с верхним ограничителем

        Преимущества

        • Независимая фиксация замков безопасности
        • Два гидравлических цилиндра
        • Качественная сталь