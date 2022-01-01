Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_139
Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_139
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|630
|
Габариты, мм
|3420x3600
- Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией. Асимметричная конструкция грузоподъемностью до 4 т, приводится в действие цепью с помощью двух гидравлических цилиндров. Время подъема автомобиля – 50 секунд. Оборудование оснащено системой безопасности, которая действует путем блокировки замков на рейке с шагом 7,6 см. Первый уровень фиксации находится на расстоянии 40,6 см от пола. Чтобы опустить подъемник, необходимо вручную разблокировать систему на каждой стойке. Модель располагает автоматическим отключением подъема при соприкосновении машины с верхним ограничителем
Преимущества
- Независимая фиксация замков безопасности
- Два гидравлических цилиндра
- Качественная сталь