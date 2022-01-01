Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_1713
Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_1713
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|600
|
Габариты, мм
|3420x2826
- Автомобильный подъемник Т4В с нижней синхронизацией. Конструкция асимметричная, грузоподъемность 4т, в комплекте пульт управления для удобства и ускорения работы мастера. В этой модели применена система безопасности, которая срабатывает путем фиксации замка с рейкой с шагом 7,6 см при движении подъемника вверх. Перед тем, как зайти в рабочую зону, оператору обязательно следует заблокировать оборудование кнопкой LOCK на пульте управления. Разблокировка осуществляется также кнопкой с пульта
Преимущества
- Современное пусковое устройство, отвечающее международным стандартам и предохранитель 24 V
- Надежная система блокировки исключает падение а/м
- Два стальных троса толщиной 9 мм
- Цепи адаптированы для работы в тяжелом режиме
- Минимальные требования и простота обслуживания