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Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Арт. aet_1713
    Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

      Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_1713

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		600
      Габариты, мм
      		3420x2826
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автомобильный подъемник Т4В с нижней синхронизацией. Конструкция асимметричная, грузоподъемность 4т, в комплекте пульт  управления для удобства и ускорения работы мастера. В этой модели применена система безопасности, которая срабатывает путем фиксации замка с рейкой с шагом 7,6 см при движении подъемника вверх. Перед тем, как зайти в рабочую зону, оператору обязательно следует заблокировать оборудование кнопкой LOCK на пульте управления. Разблокировка осуществляется также кнопкой с пульта

        Преимущества

        • Современное пусковое устройство, отвечающее международным стандартам и предохранитель 24 V
        • Надежная  система блокировки исключает падение а/м
        • Два стальных троса толщиной 9 мм
        • Цепи адаптированы для работы в тяжелом режиме
        • Минимальные требования и простота обслуживания