Подъемник электрогидравлический двухстоечный Т4B AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

Преимущества

Современное пусковое устройство, отвечающее международным стандартам и предохранитель 24 V

Надежная система блокировки исключает падение а/м

Два стальных троса толщиной 9 мм

Цепи адаптированы для работы в тяжелом режиме

Минимальные требования и простота обслуживания

Автомобильный подъемник Т4В с нижней синхронизацией. Конструкция асимметричная, грузоподъемность 4т, в комплекте пульт управления для удобства и ускорения работы мастера. В этой модели применена система безопасности, которая срабатывает путем фиксации замка с рейкой с шагом 7,6 см при движении подъемника вверх. Перед тем, как зайти в рабочую зону, оператору обязательно следует заблокировать оборудование кнопкой LOCK на пульте управления. Разблокировка осуществляется также кнопкой с пульта