Подъемник двухстоечный электрогидравлический T4M AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_320
Подъемник двухстоечный электрогидравлический T4M AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|3419x2826
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Напряжение сети, В
|220
- Двухстоечный автомобильный подъемник с асимметричной конструкцией и нижним типом синхронизации. Т4М предназначен для подъема машин весом до 4т и удерживания их в поднятом состоянии при проведении технического обслуживания и профилактических работ. Установка оборудована надежной механической системой блокировки замков безопасности, независимо на каждой стойке. Для удобства эксплуатации снять блокировку и опустить машину можно одним рычагом разблокировки кареток
Преимущества
- Силовая станция и цилиндры от лучшего производителя UNITED HYDRAULICS ®
- Комплект адаптеров для работы с рамными а/м
- Малое расположение подъемных лап – для автомашин с клиренсом от 110 мм
- Надёжная система блокировки на 100% предотвращает падение автомобиля
- Резиновые накладки на стойках не допускают повреждение дверей при открытии