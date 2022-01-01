Подъемник двухстоечный электрогидравлический T4M AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

Преимущества

Силовая станция и цилиндры от лучшего производителя UNITED HYDRAULICS ®

Комплект адаптеров для работы с рамными а/м

Малое расположение подъемных лап – для автомашин с клиренсом от 110 мм

Надёжная система блокировки на 100% предотвращает падение автомобиля

Резиновые накладки на стойках не допускают повреждение дверей при открытии

Двухстоечный автомобильный подъемник с асимметричной конструкцией и нижним типом синхронизации. Т4М предназначен для подъема машин весом до 4т и удерживания их в поднятом состоянии при проведении технического обслуживания и профилактических работ. Установка оборудована надежной механической системой блокировки замков безопасности, независимо на каждой стойке. Для удобства эксплуатации снять блокировку и опустить машину можно одним рычагом разблокировки кареток