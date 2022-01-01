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Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Арт. aet_372
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_372

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		630
      Габариты, мм
      		3420x3600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подъемник двухстоечный с верхней синхронизацией S4B-2. Асимметричная конструкция грузоподъемностью до 4 т позволяет поднять автомобиль на высоту до 2090 мм за 50 секунд. Оборудование оснащено системой безопасности, которая действует путем блокировки замков на рейке с шагом 7,6 см. Нижний уровень фиксации расположен на 40.6 см выше пола. Разблокировать замки можно только вручную, отдельно на каждой стойке. При соприкосновении машины с ограничителем сверху движение автоматически останавливается

        Преимущества

        • Низкое расположение подъёмной лапы позволяет работать с клиренсом от 110 мм
        • Функция закрепления угла подъемных лап  предотвращает соскальзывание а/м
        • Усиленный трос толщиной 9 мм
        • Резиновая накладка на каретках не допускает повреждение водительской двери
        • Независимая фиксация замков безопасности