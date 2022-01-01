Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_372
Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|630
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Габариты, мм
|3420x3600
- Подъемник двухстоечный с верхней синхронизацией S4B-2. Асимметричная конструкция грузоподъемностью до 4 т позволяет поднять автомобиль на высоту до 2090 мм за 50 секунд. Оборудование оснащено системой безопасности, которая действует путем блокировки замков на рейке с шагом 7,6 см. Нижний уровень фиксации расположен на 40.6 см выше пола. Разблокировать замки можно только вручную, отдельно на каждой стойке. При соприкосновении машины с ограничителем сверху движение автоматически останавливается
Преимущества
- Низкое расположение подъёмной лапы позволяет работать с клиренсом от 110 мм
- Функция закрепления угла подъемных лап предотвращает соскальзывание а/м
- Усиленный трос толщиной 9 мм
- Резиновая накладка на каретках не допускает повреждение водительской двери
- Независимая фиксация замков безопасности