Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4B-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

Преимущества

Низкое расположение подъёмной лапы позволяет работать с клиренсом от 110 мм

Функция закрепления угла подъемных лап предотвращает соскальзывание а/м

Усиленный трос толщиной 9 мм

Резиновая накладка на каретках не допускает повреждение водительской двери

Независимая фиксация замков безопасности

Подъемник двухстоечный с верхней синхронизацией S4B-2. Асимметричная конструкция грузоподъемностью до 4 т позволяет поднять автомобиль на высоту до 2090 мм за 50 секунд. Оборудование оснащено системой безопасности, которая действует путем блокировки замков на рейке с шагом 7,6 см. Нижний уровень фиксации расположен на 40.6 см выше пола. Разблокировать замки можно только вручную, отдельно на каждой стойке. При соприкосновении машины с ограничителем сверху движение автоматически останавливается