Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм

Преимущества

Малая высота подъемной лапы позволяет работать с автомобилями с посадкой от 11 см

Функция фиксации угла подъемных лап в том положении, в котором их установил оператор, не допустит соскальзывания а/м

Независимые замки безопасности на каждой каретке

Минимальные требования к обслуживанию

В комплекте набор регулируемых винтовых опор для работы с разным клиренсом

Двухстоечный подъемник Т5,5 симметричной конструкции. Предназначен для вывешивания тяжелых, в том числе бронированных, машин весом до 5500 кг на расстояние до 1800 мм. Модель экономична в энергопотреблении (2,2 кВт), и всего за 60 секунд обеспечивает доступ к днищу автомашины для проведения осмотра и диагностики, ремонта или профилактики. Гидравлика UNITED HYDRAULICS ® долговечна и стабильна в использовании. Во избежание случаев падения транспортного средства оборудование оснащено механическими блокираторами. Разблокировать их можно при помощи рычага, отдельно на каждой стойке