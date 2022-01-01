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Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
    Арт. aet_317
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм

      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_317

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		814
      Габариты, мм
      		3770x2824
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухстоечный подъемник Т5,5 симметричной конструкции. Предназначен для вывешивания тяжелых, в том числе бронированных, машин весом до 5500 кг на расстояние до 1800 мм. Модель экономична в энергопотреблении (2,2 кВт), и всего за 60 секунд обеспечивает доступ к днищу автомашины для проведения осмотра и диагностики, ремонта или профилактики. Гидравлика UNITED HYDRAULICS ® долговечна и стабильна в использовании. Во избежание случаев падения транспортного средства оборудование оснащено механическими блокираторами. Разблокировать их можно при помощи рычага, отдельно на каждой стойке

        Преимущества

        • Малая высота подъемной лапы позволяет работать с автомобилями с посадкой от 11 см
        • Функция фиксации угла подъемных лап в том положении, в котором их установил оператор, не допустит соскальзывания а/м
        • Независимые замки безопасности на каждой каретке
        • Минимальные требования к обслуживанию
        • В комплекте набор регулируемых винтовых опор для работы с разным клиренсом