Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_317
Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т5.5 AE&T (380В), грузоподъемность 5.5 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|814
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Габариты, мм
|3770x2824
- Двухстоечный подъемник Т5,5 симметричной конструкции. Предназначен для вывешивания тяжелых, в том числе бронированных, машин весом до 5500 кг на расстояние до 1800 мм. Модель экономична в энергопотреблении (2,2 кВт), и всего за 60 секунд обеспечивает доступ к днищу автомашины для проведения осмотра и диагностики, ремонта или профилактики. Гидравлика UNITED HYDRAULICS ® долговечна и стабильна в использовании. Во избежание случаев падения транспортного средства оборудование оснащено механическими блокираторами. Разблокировать их можно при помощи рычага, отдельно на каждой стойке
Преимущества
- Малая высота подъемной лапы позволяет работать с автомобилями с посадкой от 11 см
- Функция фиксации угла подъемных лап в том положении, в котором их установил оператор, не допустит соскальзывания а/м
- Независимые замки безопасности на каждой каретке
- Минимальные требования к обслуживанию
- В комплекте набор регулируемых винтовых опор для работы с разным клиренсом