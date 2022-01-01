Стенды для правки дисков - оборудование для автомобильных мастерских и шиномонтажа. Будут полезны при ремонте грузовых и легковых автомобилей, регулировке колес (сход-развал). С помощью стенда можно выправить деформированный диск, а станок позволит выточить необходимое отверстие, не снимая колесо.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стенды для правки дисков в городе Ярославль по цене от 111360 до 225098 рублей. В наличии более 7 наименований. Стенды для правки дисков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.