Шиномонтажный станок М-100 AE&T (380В)

Внешний зажим диска: 10 — 19”;

Внутренний зажим диска: 12 — 22”;

Максимальный диаметр колеса: 1 040 мм;

Максимальная ширина колеса: 355 мм;

Напряжение питания: 220В/1ф или 380В/3ф;

Мощность: 0.75 кВт или 0.55 кВт;

Усилие отжима: 2 500 кг;

Давление воздуха: 8 атм;

Вес нетто/брутто: 170/190 кг;

Упаковка: 960*760*880 мм.

Полуавтоматический шиномонтажный стенд для колес с дисками диаметром 10–22”. Считается станком начального уровня, когда шиномонтажная мастерская только начинает работать. Стандартный шиномонтажный полуавтомат серии эконом. Таким образом, если резина очень жесткая или колесо с низким профилем, диск может проворачиваться в зажимных лапках. В 2016 году монтажный стол заменен на квадратный, что позволяет зажимать диски 10-22” (внешний зажим 10-19”, внутренний 12-22”). При этом самый популярный станок. Надежный, простой в использовании полуавтомат. Для станций технического обслуживания с небольшим объемом работ.