Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шиномонтажный станок М-100 AE&T (380В)
Найти аналог
Шиномонтажное и автосервисное оборудование
    Шиномонтажный станок М-100 AE&T (380В)
    Арт. aet_380
    Шиномонтажный станок М-100 AE&T (380В)
    Шиномонтажный станок М-100 AE&T (380В)
      Шиномонтажный станок М-100 AE&T (380В)
      Шиномонтажный станок М-100 AE&T (380В)

      Шиномонтажный станок М-100 AE&T (380В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_380

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуавтоматический шиномонтажный стенд для колес с дисками диаметром 10–22”. Считается станком начального уровня, когда шиномонтажная мастерская только начинает работать. Стандартный шиномонтажный полуавтомат серии эконом. Таким образом, если резина очень жесткая или колесо с низким профилем, диск может проворачиваться в зажимных лапках. В 2016 году монтажный стол заменен на квадратный, что позволяет зажимать диски 10-22” (внешний зажим 10-19”, внутренний 12-22”). При этом самый популярный станок. Надежный, простой в использовании полуавтомат. Для станций технического обслуживания с небольшим объемом работ.
        • Внешний зажим диска: 10 — 19”;
        • Внутренний зажим диска: 12 — 22”;
        • Максимальный диаметр колеса: 1 040 мм;
        • Максимальная ширина колеса: 355 мм;
        • Напряжение питания: 220В/1ф или 380В/3ф;
        • Мощность: 0.75 кВт или 0.55 кВт;
        • Усилие отжима: 2 500 кг;
        • Давление воздуха: 8 атм;
        • Вес нетто/брутто: 170/190 кг;
        • Упаковка: 960*760*880 мм.