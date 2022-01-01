Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500

Внешний зажим диска: 10 — 19”;

Внутренний зажим диска: 12 — 22”;

Максимальный диаметр колеса: 1 040 мм;

Максимальная ширина колеса: 355 мм;

Напряжение питания: 220В/1ф или 380В/3ф;

Мощность: 0.75 кВт или 0.55 кВт;

Усилие отжима: 2 500 кг;

Давление воздуха: 8 атм;

Вес нетто/брутто: 170/190 кг;

Упаковка: 960*760*880 мм.

Вес нетто: 115.0 кг;

Упаковка: 1250X1100X1700 мм;

Максимальный вес колеса: 65 кг;

Максимальный диаметр колеса: 960 мм;

Точность балансировки: 1 гр;

Время измерения: 8 сек;

Уровень шума: 70 дБ;

Мощность (220В/50ГЦ/1Ф): 0.2 кВт;

Ширина диска: 38–510 (1,5–20) мм;

Скорость вращения: 200 об/мин.

1 . Полуавтоматический шиномонтажный стенд M-100 (аналог 850 AE&T) для колес с дисками 10-20 .Одна из наиболее распространенных моделей для станций технического обслуживания с небольшим объемом работ. В 2016 году монтажный стол заменен на квадратный, что позволяет зажимать диски 10-22” (внешний зажим 10-19”, внутренний 12-22”).Один из самых распространенных станков в России, продается уже несколько лет. 2. Балансировочный станок для легковых автомобилей B-500 ( DST910B ) (220В) Полуавтоматический балансировочный станок для легковых автомобилей. Оборудование предназначено для установки на станциях технического обслуживания со средней проходимостью. Станок позволяет обслуживать колеса легковых автомобилей, колеса мотоциклов и колеса легких грузовиков, при этом вес колеса не должен превышать 65 кг. Станок имеет установленные режимы позволяющие проводить статическую и динамическую балансировку колес автомобилей.