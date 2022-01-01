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Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500
Найти аналог
Шиномонтажное и автосервисное оборудование
    Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500
    Арт. aet_1877
    Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500
    Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500
    Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500
      Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500
      Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500
      Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500

      Комплект шиномонтажного оборудования AE&T М-100 + В-500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_1877

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 1 . Полуавтоматический шиномонтажный стенд M-100 (аналог 850 AE&T) для колес с дисками 10-20 .Одна из наиболее распространенных моделей для станций технического обслуживания с небольшим объемом работ. В 2016 году монтажный стол заменен на квадратный, что позволяет зажимать диски 10-22” (внешний зажим 10-19”, внутренний 12-22”).
        • Внешний зажим диска: 10 — 19”;
        • Внутренний зажим диска: 12 — 22”;
        • Максимальный диаметр колеса: 1 040 мм;
        • Максимальная ширина колеса: 355 мм;
        • Напряжение питания: 220В/1ф или 380В/3ф;
        • Мощность: 0.75 кВт или 0.55 кВт;
        • Усилие отжима: 2 500 кг;
        • Давление воздуха: 8 атм;
        • Вес нетто/брутто: 170/190 кг;
        • Упаковка: 960*760*880 мм.
        Один из самых распространенных станков в России, продается уже несколько лет. 2. Балансировочный станок для легковых автомобилей B-500 ( DST910B ) (220В) Полуавтоматический балансировочный станок для легковых автомобилей. Оборудование предназначено для установки на станциях технического обслуживания со средней проходимостью. Станок позволяет обслуживать колеса легковых автомобилей, колеса мотоциклов и колеса легких грузовиков, при этом вес колеса не должен превышать 65 кг. Станок имеет установленные режимы позволяющие проводить статическую и динамическую балансировку колес автомобилей.
        • Вес нетто: 115.0 кг;
        • Упаковка: 1250X1100X1700 мм;
        • Максимальный вес колеса: 65 кг;
        • Максимальный диаметр колеса: 960 мм;
        • Точность балансировки: 1 гр;
        • Время измерения: 8 сек;
        • Уровень шума: 70 дБ;
        • Мощность (220В/50ГЦ/1Ф): 0.2 кВт;
        • Ширина диска: 38–510 (1,5–20) мм;
        • Скорость вращения: 200 об/мин.