Здесь можно приобрести оборудование для замены масла. В наличии инструменты (фильтросъемник, неискрящий ключ, пневмошприц, ручной насос, набор адаптеров) и аксессуары (масленка, мерная емкость) для быстрого и точного проведения процедуры. В “Бигам” также имеется большой выбор промывок, смазок, жидкостей для очистки.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить оборудование для замены масла в двигателе в городе Ярославль по цене от 420 до 50906 рублей. В наличии более 35 наименований. Оборудование для замены масла в двигателе можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.