Продувочный пистолет – оборудование для обдува, продува различных поверхностей, отверстий, элементов и деталей с помощью сжатого воздуха. Устройство используется для обработки труднодоступных мест от пыли и других загрязнений. Также пистолет применяется для просушки. Отличается компактными размерами, доступной стоимостью, высокой эффективностью.

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