Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм

Преимущества

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Внушительный рабочий ресурс

Корпус выполнен из высококачественных композитных материалов

Удобная рельефная рукоять для надежного хвата и удержания продувочного пистолета THORVIK ABG6510 100 мм 52205

На корпусе имеется отверстие для хранения инструмента в подвешенном состоянии

Продувочный пистолет THORVIK ABG6510 100 мм 52205 применяется с целью очистки поверхностей от различных загрязнений струей сжатого воздуха. Он обладает внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительное время работать без перерыва. За счет отсутствия двигателя инструмент имеет небольшой вес, благодаря чему удобен в работе. Рабочее давление составляет 2-6 кгс/см.