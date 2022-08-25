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Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм
5.0
1
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм
    Арт. thorvik_8186
    5.0
    1
    Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм
    Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм
    Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм
      Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм
      Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм
      Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм

      Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8186
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		бытовой
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продувочный пистолет THORVIK ABG6510 100 мм 52205 применяется с целью очистки поверхностей от различных загрязнений струей сжатого воздуха. Он обладает внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительное время работать без перерыва. За счет отсутствия двигателя инструмент имеет небольшой вес, благодаря чему удобен в работе. Рабочее давление составляет 2-6 кгс/см.

        Преимущества

        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Корпус выполнен из высококачественных композитных материалов
        • Удобная рельефная рукоять для надежного хвата и удержания продувочного пистолета THORVIK ABG6510 100 мм 52205
        • На корпусе имеется отверстие для хранения инструмента в подвешенном состоянии