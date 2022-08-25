Пистолет продувочный Thorvik LP00150, 100 мм
Арт. thorvik_8186
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|бытовой
|
Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Продувочный пистолет THORVIK ABG6510 100 мм 52205 применяется с целью очистки поверхностей от различных загрязнений струей сжатого воздуха. Он обладает внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительное время работать без перерыва. За счет отсутствия двигателя инструмент имеет небольшой вес, благодаря чему удобен в работе. Рабочее давление составляет 2-6 кгс/см.
Преимущества
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Внушительный рабочий ресурс
- Корпус выполнен из высококачественных композитных материалов
- Удобная рельефная рукоять для надежного хвата и удержания продувочного пистолета THORVIK ABG6510 100 мм 52205
- На корпусе имеется отверстие для хранения инструмента в подвешенном состоянии