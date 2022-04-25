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Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм
5.0
2
360 ₽
450 ₽
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм
    Арт. X1099025427
    5.0
    2
    Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм
    Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм
    Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм
      Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм
      Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм
      Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм

      Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм

      • -90 ₽
      360 ₽
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099025427
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		460х140х25
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      • -90 ₽
      360 ₽
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический продувочный пистолет с удлиненным изогнутым соплом MATRIX 270 мм 57334 используется для продувки малых отверстий и больших поверхностей. Удлиненный носик помогает работать в труднодоступных местах. Пластиковая рукоять повторяет форму пальцев, из-за чего пистолет удобно ложится в руку.

        Преимущества

        • Удлиненный носик - для труднодоступных мест
        • Увеличенный рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Работа на сжатом воздухе - для пониженной пожаро- и взрывоопасности
        • Пластиковый корпус пистолета - прочность и долговечность изделия
        • Небольшой вес MATRIX 57334 - рука долго не будет уставать
        • Возможность работы во влажных помещениях