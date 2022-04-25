Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм

Преимущества

Удлиненный носик - для труднодоступных мест

Увеличенный рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Работа на сжатом воздухе - для пониженной пожаро- и взрывоопасности

Пластиковый корпус пистолета - прочность и долговечность изделия

Небольшой вес MATRIX 57334 - рука долго не будет уставать

Возможность работы во влажных помещениях

Пневматический продувочный пистолет с удлиненным изогнутым соплом MATRIX 270 мм 57334 используется для продувки малых отверстий и больших поверхностей. Удлиненный носик помогает работать в труднодоступных местах. Пластиковая рукоять повторяет форму пальцев, из-за чего пистолет удобно ложится в руку.