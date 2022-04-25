Пистолет продувочный Matrix 57334 270 мм
Арт. X1099025427
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|460х140х25
|
Класс
|бытовой
- Пневматический продувочный пистолет с удлиненным изогнутым соплом MATRIX 270 мм 57334 используется для продувки малых отверстий и больших поверхностей. Удлиненный носик помогает работать в труднодоступных местах. Пластиковая рукоять повторяет форму пальцев, из-за чего пистолет удобно ложится в руку.
Преимущества
- Удлиненный носик - для труднодоступных мест
- Увеличенный рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Работа на сжатом воздухе - для пониженной пожаро- и взрывоопасности
- Пластиковый корпус пистолета - прочность и долговечность изделия
- Небольшой вес MATRIX 57334 - рука долго не будет уставать
- Возможность работы во влажных помещениях