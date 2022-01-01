Пистолет для подкачки шин пригодится при ремонте автомобилей для подачи сжатого воздуха в шины. Состоит из рукоятки с пусковым механизмом, шланга и манометра. Подойдет для грузовых и легковых авто. Можно выбрать приборы с разным рабочим давлением для шиномонтажных работ в гараже или сервисе.

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