Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем

Преимущества

Нескользящая рукоятка

Встроенный аналоговый манометр

Компактные габариты и малый вес – 1,95 кг





Автомобильный компрессор Sturm MC8835L оснащен фонарем для комфортной работы при слабом освещении. Используется для накачивания различных резиновых изделий (мячей, надувных матрасов, бассейнов) и шин. Функционирует от прикуривателя