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Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
Арт. 71864
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Насадки в комплекте
|Да
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Спусковой клапан
|Нет
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- Автомобильный компрессор Sturm MC8835L оснащен фонарем для комфортной работы при слабом освещении. Используется для накачивания различных резиновых изделий (мячей, надувных матрасов, бассейнов) и шин. Функционирует от прикуривателя
Преимущества
- Нескользящая рукоятка
- Встроенный аналоговый манометр
- Компактные габариты и малый вес – 1,95 кг