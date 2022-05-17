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Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
5.0
2
3 350 ₽
Компрессоры автомобильные
  • Персональная скидка
Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
Арт. 71864
5.0
2
Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
  • Персональная скидка
Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем

Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем

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3 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 71864
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Насадки в комплекте
Да
Спусковой клапан
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Автомобильный компрессор Sturm MC8835L оснащен фонарем для комфортной работы при слабом освещении. Используется для накачивания различных резиновых изделий (мячей, надувных матрасов, бассейнов) и шин. Функционирует от прикуривателя

    Преимущества

    • Нескользящая рукоятка
    • Встроенный аналоговый манометр
    • Компактные габариты и малый вес – 1,95 кг