Компрессор автомобильный 75л/мин
Найдено: 3 товара
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- 7 270 ₽4.22 кгПроизводительность, л/мин: 70Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
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- 2 980 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 60Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
- Нет в наличии3 кгПроизводительность, л/мин: 70Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
Компрессор автомобильный 75л/мин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 310 рублей до 7 270 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.