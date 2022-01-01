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Компрессоры автомобильные

Компрессор автомобильный 75л/мин

  • Производительность, л/мин: от 60 до 75
Найдено: 3 товара
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  • Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 70/20 68641227
    7 270 ₽
    Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 70/20 68641227
    4.22 кг
    Производительность, л/мин: 70
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор AVS KS600
    2 980 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS KS600
    2 кг
    Производительность, л/мин: 60
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
  • Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV
    Нет в наличии
    Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV
    3 кг
    Производительность, л/мин: 70
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
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Компрессор автомобильный 75л/мин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 310 рублей до 7 270 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.