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Компрессоры автомобильные

Мини насосы для авто

  • Вес, кг: до 2
Найдено: 21 товар
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  • Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 40/15 68641226
    2 130 ₽
    Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 40/15 68641226
    1.45 кг
    Производительность, л/мин: 45
    Максимальное давление: 7 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Автомобильный компрессор Denzel DC-20 58054
    1 709 ₽
    1 900 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Denzel DC-20 58054
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    Защита от перегрева: Нет
    • -191 ₽
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
    3 379 ₽
    3 650 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
    2 кг
    Производительность, л/мин: 50
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    • -271 ₽
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    2 090 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    2 кг
    Производительность, л/мин: 30
    Максимальное давление: 9 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Автомобильный компрессор AVS KA580, от прикуривателя
    1 910 ₽
    4.8
    Автомобильный компрессор AVS KA580, от прикуривателя
    2 кг
    Производительность, л/мин: 40
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
    3 350 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • Персональная скидка
  • Компрессор автомобильный Торнадо AC-580м
    1 585 ₽
    Компрессор автомобильный Торнадо AC-580м
    0.93 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Компрессор автомобильный Kolner KCO 12/19
    729 ₽
    810 ₽
    Компрессор автомобильный Kolner KCO 12/19
    0.68 кг
    Производительность, л/мин: 15
    Максимальное давление: 4 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -81 ₽
  • Автомобильный компрессор AVS KS600
    2 980 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS KS600
    2 кг
    Производительность, л/мин: 60
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
  • Автомобильный компрессор AVS Turbo KS350L с фонарем
    2 180 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS Turbo KS350L с фонарем
    1.5 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Компрессор автомобильный Ставр КА-12/7
    1 990 ₽
    2 180 ₽
    Компрессор автомобильный Ставр КА-12/7
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -190 ₽
  • Компрессор автомобильный Ставр КА-12Ф
    2 100 ₽
    Компрессор автомобильный Ставр КА-12Ф
    1.5 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
  • Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    2 100 ₽
    Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    1 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    2 290 ₽
    2 990 ₽
    Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -700 ₽
  • Пневматический пистолет для подкачки шин Matrix 57322
    Нет в наличии
    5.0
    Пневматический пистолет для подкачки шин Matrix 57322
    0.25 кг
    Максимальное давление: 8 атм
    Манометр: аналоговый
    Защита от перегрева: Нет
    Автономная работа: Нет
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  • Компрессор автомобильный Спец КПА-40
    Нет в наличии
    Компрессор автомобильный Спец КПА-40
    1.08 кг
    Производительность, л/мин: 40
    Максимальное давление: 8 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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  • Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
    Нет в наличии
    Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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  • Автомобильный компрессор Denzel AC-37, от прикуривателя
    Нет в наличии
    Автомобильный компрессор Denzel AC-37, от прикуривателя
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 37
    Максимальное давление: 7 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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  • Компрессор New Galaxy 713119
    Нет в наличии
    Компрессор New Galaxy 713119
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 40
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    Защита от перегрева: Нет
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  • Автомобильный компрессор New Galaxy 713071
    Нет в наличии
    Автомобильный компрессор New Galaxy 713071
    1.8 кг
    Производительность, л/мин: 45
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    Защита от перегрева: Нет
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  • Автомобильный компрессор New Galaxy 713008
    Нет в наличии
    Автомобильный компрессор New Galaxy 713008
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 45
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    Защита от перегрева: Нет
    Автономная работа: Нет
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Мини насосы для авто в интернет-магазине «Бигам» по цене от 585 рублей до 3 790 рублей. В наличии более 22 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.