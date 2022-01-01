Автомобильные компрессоры для внедорожников
Найдено: 5 товаров
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- 7 270 ₽4.22 кгПроизводительность, л/мин: 70Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
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- 5 800 ₽5 кгПроизводительность, л/мин: 90Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
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- 2 980 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 60Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
- 3 499 ₽4 330 ₽2.66 кгПроизводительность, л/мин: 85Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
- -831 ₽
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- Нет в наличии3 кгПроизводительность, л/мин: 70Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
Автомобильные компрессоры для внедорожников в интернет-магазине «Бигам» по цене от 585 рублей до 4 690 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.