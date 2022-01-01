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Компрессоры автомобильные

Компрессоры автомобильные 10 атмосфер

  • Макс. давление, атм: от 10
Найдено: 18 товаров
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  • Автомобильный компрессор Denzel DC-20 58054
    1 709 ₽
    1 900 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Denzel DC-20 58054
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    Защита от перегрева: Нет
    • -191 ₽
  • Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 70/20 68641227
    7 270 ₽
    Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 70/20 68641227
    4.22 кг
    Производительность, л/мин: 70
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
    3 379 ₽
    3 650 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
    2 кг
    Производительность, л/мин: 50
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    • -271 ₽
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор AVS KA580, от прикуривателя
    1 910 ₽
    4.8
    Автомобильный компрессор AVS KA580, от прикуривателя
    2 кг
    Производительность, л/мин: 40
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
    3 350 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор AVS KS900, от прикуривателя
    5 800 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS KS900, от прикуривателя
    5 кг
    Производительность, л/мин: 90
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    • Персональная скидка
  • Компрессор автомобильный Торнадо AC-580м
    1 585 ₽
    Компрессор автомобильный Торнадо AC-580м
    0.93 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Автомобильный компрессор AVS KS600
    2 980 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS KS600
    2 кг
    Производительность, л/мин: 60
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
  • Автомобильный компрессор AVS Turbo KS350L с фонарем
    2 180 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS Turbo KS350L с фонарем
    1.5 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Компрессор автомобильный Ставр КА-12/7
    1 990 ₽
    2 180 ₽
    Компрессор автомобильный Ставр КА-12/7
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -190 ₽
  • Компрессор автомобильный Ставр КА-12Ф
    2 100 ₽
    Компрессор автомобильный Ставр КА-12Ф
    1.5 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
  • Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    2 100 ₽
    Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    1 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Двухцилиндровый компрессор AutoVirazh AV-010888 с манометром
    3 499 ₽
    4 330 ₽
    Двухцилиндровый компрессор AutoVirazh AV-010888 с манометром
    2.66 кг
    Производительность, л/мин: 85
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
    • -831 ₽
    • Персональная скидка
  • Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    2 290 ₽
    2 990 ₽
    Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -700 ₽
  • Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
    Нет в наличии
    5.0
    Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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  • Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV
    Нет в наличии
    Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV
    3 кг
    Производительность, л/мин: 70
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
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  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8836, от прикуривателя
    Нет в наличии
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8836, от прикуривателя
    Производительность, л/мин: 28
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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  • Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
    Нет в наличии
    Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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Компрессоры автомобильные 10 атмосфер в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 585 рублей до 7 270 рублей. В наличии более 8 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.