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Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 70/20 68641227
Арт. О00000034461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Насадки в комплекте
|Да
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Спусковой клапан
|Нет
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- Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 70/20 68641227 – мощная модель с клеммным подключением к аккумулятору автомобиля
Преимущества
- Оснащен встроенным дефлятором для понижения давления в шинах
- Прочная сумка обеспечивает удобное хранения и бережную транспортировку