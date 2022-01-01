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Компрессоры автомобильные

Компрессоры автомобильные с фонарем

  • Наличие фонаря: Да
Найдено: 6 товаров
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  • Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
    3 340 ₽
    Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
    2.35 кг
    Производительность, л/мин: 55
    Максимальное давление: 8 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
    3 350 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • Персональная скидка
  • Компрессор автомобильный Kolner KCO 12/19
    729 ₽
    810 ₽
    Компрессор автомобильный Kolner KCO 12/19
    0.68 кг
    Производительность, л/мин: 15
    Максимальное давление: 4 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -81 ₽
  • Автомобильный компрессор AVS Turbo KS350L с фонарем
    2 180 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS Turbo KS350L с фонарем
    1.5 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    2 290 ₽
    2 990 ₽
    Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -700 ₽
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8836, от прикуривателя
    Нет в наличии
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8836, от прикуривателя
    Производительность, л/мин: 28
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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Компрессоры автомобильные с фонарем в интернет-магазине «Бигам» по цене от 917 рублей до 4 470 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.