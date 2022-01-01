Компрессоры автомобильные с фонарем
Найдено: 6 товаров
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- 3 340 ₽2.35 кгПроизводительность, л/мин: 55Максимальное давление: 8 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
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- 3 350 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- Персональная скидка
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- 729 ₽810 ₽0.68 кгПроизводительность, л/мин: 15Максимальное давление: 4 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- -81 ₽
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- 2 180 ₽1.5 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- 2 290 ₽2 990 ₽1.7 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- -700 ₽
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- Нет в наличииПроизводительность, л/мин: 28Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
Компрессоры автомобильные с фонарем в интернет-магазине «Бигам» по цене от 917 рублей до 4 470 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.