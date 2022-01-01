Преимущества

Способ соединения с сетью эл.питания: штекер компрессора к гнезду прикуривателя автотранспортного средства

Автоматическая система защиты от перегрева

Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD - модель работает от прикуривателя, что позволяет использовать ее в любом удобном месте. Отличается высокой производительностью. Оснащен двушкальным высокочастотным аналоговым манометром для контроля рабочего давления. Компрессор не требует смазки, что значительно облегчает его техническое обслуживание. Небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения и транспортировки. Отлично подходит для любого автолюбителя.