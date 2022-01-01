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Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
2 290 ₽
2 990 ₽
Компрессоры автомобильные
    Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    Арт. О00000033877
    Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD

      Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD

      • -700 ₽
      2 290 ₽
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033877

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Насадки в комплекте
      		Да
      Спусковой клапан
      		Нет
      Все характеристики
      • -700 ₽
      2 290 ₽
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD - модель работает от прикуривателя, что позволяет использовать ее в любом удобном месте. Отличается высокой производительностью. Оснащен двушкальным высокочастотным аналоговым манометром для контроля рабочего давления. Компрессор не требует смазки, что значительно облегчает его техническое обслуживание. Небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения и транспортировки. Отлично подходит для любого автолюбителя.

        Преимущества

        • Способ соединения с сетью эл.питания: штекер компрессора к гнезду прикуривателя автотранспортного средства
        • Автоматическая система защиты от перегрева