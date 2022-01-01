Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
Арт. О00000033877
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Насадки в комплекте
|Да
|
Спусковой клапан
|Нет
- Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD - модель работает от прикуривателя, что позволяет использовать ее в любом удобном месте. Отличается высокой производительностью. Оснащен двушкальным высокочастотным аналоговым манометром для контроля рабочего давления. Компрессор не требует смазки, что значительно облегчает его техническое обслуживание. Небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения и транспортировки. Отлично подходит для любого автолюбителя.
Преимущества
- Способ соединения с сетью эл.питания: штекер компрессора к гнезду прикуривателя автотранспортного средства
- Автоматическая система защиты от перегрева