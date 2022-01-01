Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B

Преимущества

Подключается к прикуривателю автомобиля



Кабель питания длиной 2 м.

Прибор оснащен аналоговым манометром

Компактность и вес 2,2 кг. Компрессору найдётся место даже в маленьком багажнике

Три насадки в комплекте расширяют функционал





AUTOVIRAZH TORNADO Standart AC-580 – компактный поршневой компрессор. Подойдёт как для грузового, так и для легкового автомобиля. Оптимален для накачки шин, велосипедных колес, матрасов, мячей и лодок. Устройство обладает небольшим весом. Его можно постоянно держать в автомобиле. Длина воздушного шланга составляет 75 см.