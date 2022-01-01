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Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
2 100 ₽
Компрессоры автомобильные
    Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    Арт. О00000039338
    Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
      Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
      Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
      Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
      Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B

      Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B

      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039338

      Характеристики

      Производитель
      		AutoVirazh
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Насадки в комплекте
      		Да
      Спусковой клапан
      		Нет
      Все характеристики
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • AUTOVIRAZH TORNADO Standart AC-580 – компактный поршневой компрессор. Подойдёт как для грузового, так и для легкового автомобиля. Оптимален для накачки шин, велосипедных колес, матрасов, мячей и лодок. Устройство обладает небольшим весом. Его можно постоянно держать в автомобиле. Длина воздушного шланга составляет 75 см.

        Преимущества

        • Подключается к прикуривателю автомобиля
        • Кабель питания длиной 2 м. 
        • Прибор оснащен аналоговым манометром
        • Компактность и вес 2,2 кг. Компрессору найдётся место даже в маленьком багажнике
        • Три насадки в комплекте расширяют функционал