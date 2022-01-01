Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
Арт. О00000039338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Насадки в комплекте
|Да
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Спусковой клапан
|Нет
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- AUTOVIRAZH TORNADO Standart AC-580 – компактный поршневой компрессор. Подойдёт как для грузового, так и для легкового автомобиля. Оптимален для накачки шин, велосипедных колес, матрасов, мячей и лодок. Устройство обладает небольшим весом. Его можно постоянно держать в автомобиле. Длина воздушного шланга составляет 75 см.
Преимущества
- Подключается к прикуривателю автомобиля
- Кабель питания длиной 2 м.
- Прибор оснащен аналоговым манометром
- Компактность и вес 2,2 кг. Компрессору найдётся место даже в маленьком багажнике
- Три насадки в комплекте расширяют функционал
- Подключается к прикуривателю автомобиля