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Компрессоры автомобильные

Компрессоры автомобильные 35 л/мин

  • Производительность, л/мин: 35
Найдено: 10 товаров
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  • Автомобильный компрессор Denzel DC-20 58054
    1 709 ₽
    1 900 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Denzel DC-20 58054
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    Защита от перегрева: Нет
    • -191 ₽
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
    3 350 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8835L с фонарем
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • Персональная скидка
  • Компрессор автомобильный Торнадо AC-580м
    1 585 ₽
    Компрессор автомобильный Торнадо AC-580м
    0.93 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Автомобильный компрессор AVS Turbo KS350L с фонарем
    2 180 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS Turbo KS350L с фонарем
    1.5 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Компрессор автомобильный Ставр КА-12/7
    1 990 ₽
    2 180 ₽
    Компрессор автомобильный Ставр КА-12/7
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -190 ₽
  • Компрессор автомобильный Ставр КА-12Ф
    2 100 ₽
    Компрессор автомобильный Ставр КА-12Ф
    1.5 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
  • Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    2 100 ₽
    Компрессор автомобильный Tornado Standard AC-580B
    1 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
  • Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    2 290 ₽
    2 990 ₽
    Компрессор автомобильный Кратон AC16010/35DD
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
    • -700 ₽
  • Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
    Нет в наличии
    5.0
    Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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  • Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
    Нет в наличии
    Автомобильный компрессор Энергомаш АК-88350
    2 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю
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Компрессоры автомобильные 35 л/мин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 285 рублей до 3 530 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.