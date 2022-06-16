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Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры автомобильные
    Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
    Арт. О00000008334
    5.0
    2
    Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
    Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
      Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
      Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580

      Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008334
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AutoVirazh
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Насадки в комплекте
      		Да
      Спусковой клапан
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор AUTOVIRAZH AC580 Торнадо AV-010580 обладает высокой мощностью, которая позволяет работать с автомобилями различного класса.

        Преимущества

        • Производительный двухцилиндровый автомобильный компрессор AUTOVIRAZH AV-010999 выполнен в металлическом корпусе и имеет широкую комплектацию