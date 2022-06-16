Автомобильный компрессор AutoVirazh AC580 Торнадо AV-010580
Арт. О00000008334
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Насадки в комплекте
|Да
|
Спусковой клапан
|Нет
- Компрессор AUTOVIRAZH AC580 Торнадо AV-010580 обладает высокой мощностью, которая позволяет работать с автомобилями различного класса.
Преимущества
- Производительный двухцилиндровый автомобильный компрессор AUTOVIRAZH AV-010999 выполнен в металлическом корпусе и имеет широкую комплектацию