Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя

Автомобильный компрессор Sturm MC 8830
Арт. 71863
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Насадки в комплекте
|Да
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Спусковой клапан
|Нет
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- Воздушный компрессор STURM MC 8830 предназначен для подкачки шин и проверки давления. Используется агрегат в основном водителями легкового транспорта. Воздушный компрессор STURM MC 8830, как и большинство портативных компрессоров, питается от 12 В, за счет чего его можно подключить к прикуривателю. Компрессор STURM MC 8830 популярен среди водителей из-за своих небольших габаритов – в упакованном виде комплект имеет размеры 200 х 100 х 150 мм, а вес устройства всего 1,875 кг. Компрессор STURM MC 8830 легко переносить, при помощи ручки, расположенной в верхней части корпуса. Производительность агрегата 30 л/мин. Максимальное давление 9,5 бар. В магазине качественного инструмента и оборудования «Бигам» STURM MC 8830 купить можно по доступной стоимости с доставкой в любой город России (до региональных представительств – бесплатно). На STURM MC 8830 цена полностью соответствует высокому качеству сборки агрегата и подойдет любому покупателю.
Преимущества
- Наличие аналогового манометра позволяет контролировать давление в процессе подкачки шин
- На корпусе агрегата находится ручка с мягкой накладкой для возможности удобного переноса компрессора