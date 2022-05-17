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Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
5.0
2
2 090 ₽
Компрессоры автомобильные
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830
    Арт. 71863
    5.0
    2
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя
      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830, от прикуривателя

      Автомобильный компрессор Sturm MC 8830

      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71863
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Насадки в комплекте
      		Да
      Спусковой клапан
      		Нет
      Все характеристики
      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздушный компрессор STURM MC 8830 предназначен для подкачки шин и проверки давления. Используется агрегат в основном водителями легкового транспорта. Воздушный компрессор STURM MC 8830, как и большинство портативных компрессоров, питается от 12 В, за счет чего его можно подключить к прикуривателю. Компрессор STURM MC 8830 популярен среди водителей из-за своих небольших габаритов – в упакованном виде комплект имеет размеры 200 х 100 х 150 мм, а вес устройства всего 1,875 кг. Компрессор STURM MC 8830 легко переносить, при помощи ручки, расположенной в верхней части корпуса. Производительность агрегата 30 л/мин. Максимальное давление 9,5 бар. В магазине качественного инструмента и оборудования «Бигам» STURM MC 8830 купить можно по доступной стоимости с доставкой в любой город России (до региональных представительств – бесплатно). На STURM MC 8830 цена полностью соответствует высокому качеству сборки агрегата и подойдет любому покупателю.

        Преимущества

        • Наличие аналогового манометра позволяет контролировать давление в процессе подкачки шин
        • На корпусе агрегата находится ручка с мягкой накладкой для возможности удобного переноса компрессора