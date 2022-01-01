Преимущества

Множественные ребра компрессорной головки обеспечивают эффективный теплоотвод, что минимизирует вероятность перегрева компрессора

Для удобства работы в темное время суток оснащен фонарем





Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228 – мощная модель с низким потреблением тока, подключается к прикуривателю автомобиля через сеть 12 В.