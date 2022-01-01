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Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
3 340 ₽
Компрессоры автомобильные
  • Персональная скидка
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Арт. О00000034462
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
  • Персональная скидка
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228

Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228

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3 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000034462

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Насадки в комплекте
Да
Спусковой клапан
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228 – мощная модель с низким потреблением тока, подключается к прикуривателю автомобиля через сеть 12 В.

    Преимущества

    • Множественные ребра компрессорной головки обеспечивают эффективный теплоотвод, что минимизирует вероятность перегрева компрессора
    • Для удобства работы в темное время суток оснащен фонарем