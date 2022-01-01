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Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228
Арт. О00000034462
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Насадки в комплекте
|Да
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Спусковой клапан
|Нет
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- Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 60/17 68641228 – мощная модель с низким потреблением тока, подключается к прикуривателю автомобиля через сеть 12 В.
Преимущества
- Множественные ребра компрессорной головки обеспечивают эффективный теплоотвод, что минимизирует вероятность перегрева компрессора
- Для удобства работы в темное время суток оснащен фонарем