Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A

Преимущества

Максимальное давление: 160 PSI

Рабочее давление: 75-120 PSI

Диапазон рабочих температур: -40 - +140 по Цельсию

Уровень шума: 85-90 dBA

Продувочный пистолет Jonnesway JAT-6959A 280 мм 49812 помогает удалять загрязнения с деталей, очищать поверхности и рабочие зоны. Длина носика составляет 280 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах. При работе с пиковым давлением 15 кгс/см2 уровень звукового давления может превышать 90 dBA. Рекомендуется использовать средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха