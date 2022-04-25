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Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
4.5
2
999 ₽
1 020 ₽
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
    Арт. X1099025464
    4.5
    2
    Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
    Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
    Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
    Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
      Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
      Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
      Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
      Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A

      Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A

      • -21 ₽
      999 ₽
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099025464
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Класс
      		бытовой
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      • -21 ₽
      999 ₽
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Продувочный пистолет Jonnesway JAT-6959A 280 мм 49812 помогает удалять загрязнения с деталей, очищать поверхности и рабочие зоны. Длина носика составляет 280 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах. При работе с пиковым давлением 15 кгс/см2 уровень звукового давления может превышать 90 dBA. Рекомендуется использовать средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха

        Преимущества

        • Максимальное давление: 160 PSI
        • Рабочее давление: 75-120 PSI
        • Диапазон рабочих температур: -40 - +140 по Цельсию
        • Уровень шума: 85-90 dBA