Пистолет продувочный Jonnesway JAT-6959A
Арт. X1099025464
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Класс
|бытовой
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Продувочный пистолет Jonnesway JAT-6959A 280 мм 49812 помогает удалять загрязнения с деталей, очищать поверхности и рабочие зоны. Длина носика составляет 280 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах. При работе с пиковым давлением 15 кгс/см2 уровень звукового давления может превышать 90 dBA. Рекомендуется использовать средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха
Преимущества
- Максимальное давление: 160 PSI
- Рабочее давление: 75-120 PSI
- Диапазон рабочих температур: -40 - +140 по Цельсию
- Уровень шума: 85-90 dBA