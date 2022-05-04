Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110

Преимущества

Корпус переносного светильника ТМ UNIVersal с выключателем 10м 966U-0110 изготовлен из пластика

Долговечность

Длина провода - 10 метров

Металлический отражатель

Цоколь Е27

Переносной светильник ТМ UNIVersal с выключателем 10м 966U-0110 служит для освещения пространства на удалении от стационарной розетки. Корпус оранжевого цвета изготовлен из пластика, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность от поражения электрическим током. Металлический отражатель имеет антикоррозийное покрытие и снабжен защитной сеткой. Выключатель расположен на корпусе, что облегчает использование. Длина провода - 10 метров. Крюк для подвеса позволяет освободить руки для работы. Цоколь Е27 подходит для любого типа ламп (мощность лампы накаливания не выше 60Вт). Изделие пригодится для работы в гараже или мастерской. На решетке расположен крюк, который служит для подвешивания светильника, что позволяет освободить руки во время работы. Выключатель на корпусе облегчает использования изделия, и позволяет выключать светильник не отключая его при этом из розетки.