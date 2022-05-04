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Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
5.0
2
770 ₽
Фонари и фонарики
    Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
    Арт. X2790772
    5.0
    2
    Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
    Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
    Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
    Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
      Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
      Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
      Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110
      Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110

      Светильник переносной ТМ UNIVersal 966U-0110

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2790772
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.66
      Габариты, мм
      		304x450x500
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переносной светильник ТМ UNIVersal с выключателем 10м 966U-0110 служит для освещения пространства на удалении от стационарной розетки. Корпус оранжевого цвета изготовлен из пластика, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность от поражения электрическим током. Металлический отражатель имеет антикоррозийное покрытие и снабжен защитной сеткой. Выключатель расположен на корпусе, что облегчает использование. Длина провода - 10 метров. Крюк для подвеса позволяет освободить руки для работы. Цоколь Е27 подходит для любого типа ламп (мощность лампы накаливания не выше 60Вт). Изделие пригодится для работы в гараже или мастерской. На решетке расположен крюк, который служит для подвешивания светильника, что позволяет освободить руки во время работы. Выключатель на корпусе облегчает использования изделия, и позволяет выключать светильник не отключая его при этом из розетки.

        Преимущества

        • Корпус переносного светильника ТМ UNIVersal с выключателем 10м 966U-0110 изготовлен из пластика
        • Долговечность
        • Длина провода - 10 метров
        • Металлический отражатель
        • Цоколь Е27