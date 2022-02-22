Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
Арт. Х12725280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Крепление полировальных насадок
|на завязках
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Напряжение сети, В
|220
- Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C является последним этапом в обработке дерева, металла, камня и т.д.. Этот инструмент благодаря его характеристикам примененяется в промышленности. Эргономичный, облегченный корпус уменьшает степень утомляемости во время работы. При помощи электроники, скорость поддерживается на одном уровне. Фиксация кнопки включения делает длительное использование более комфортным. Шесть скоростных позиций позволяют подстроиться к материалу заготовки, что увеличивает качество обработки.
Преимущества
- Удобство работы. Дополнительная рукоятка полировальной шлифмашины Makita SA 7000 C делает использование его более удобным
- Надежность конструкции. Часть инструмента, где находиться редуктор выполнена из литого алюминия
- Легкость контроля. Рукоятка машины имеет кнопки управления и прорезиненный корпус для надежного захвата
- Защита от перегрева двигателя
- Система "Плавный пуск"
- Блокировка шпинделя помогает безопасно сменить оснастку