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Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
4.5
2
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Арт. Х12725280
    4.5
    2
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
    Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C
      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C

      Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725280
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Крепление полировальных насадок
      		на завязках
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C является последним этапом в обработке дерева, металла, камня и т.д.. Этот инструмент благодаря его характеристикам примененяется в промышленности. Эргономичный, облегченный корпус уменьшает степень утомляемости во время работы. При помощи электроники, скорость поддерживается на одном уровне. Фиксация кнопки включения делает длительное использование более комфортным. Шесть скоростных позиций позволяют подстроиться к материалу заготовки, что увеличивает качество обработки.

        Преимущества

        • Удобство работы. Дополнительная рукоятка полировальной шлифмашины Makita SA 7000 C делает использование его более удобным
        • Надежность конструкции. Часть инструмента, где находиться редуктор выполнена из литого алюминия
        • Легкость контроля. Рукоятка машины имеет кнопки управления и прорезиненный корпус для надежного захвата
        • Защита от перегрева двигателя
        • Система "Плавный пуск"
        • Блокировка шпинделя помогает безопасно сменить оснастку