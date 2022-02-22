Преимущества

Удобство работы. Дополнительная рукоятка полировальной шлифмашины Makita SA 7000 C делает использование его более удобным

Надежность конструкции. Часть инструмента, где находиться редуктор выполнена из литого алюминия

Легкость контроля. Рукоятка машины имеет кнопки управления и прорезиненный корпус для надежного захвата

Защита от перегрева двигателя

Система "Плавный пуск"

Блокировка шпинделя помогает безопасно сменить оснастку

Полировальная шлифмашина Makita SA 7000 C является последним этапом в обработке дерева, металла, камня и т.д.. Этот инструмент благодаря его характеристикам примененяется в промышленности. Эргономичный, облегченный корпус уменьшает степень утомляемости во время работы. При помощи электроники, скорость поддерживается на одном уровне. Фиксация кнопки включения делает длительное использование более комфортным. Шесть скоростных позиций позволяют подстроиться к материалу заготовки, что увеличивает качество обработки.