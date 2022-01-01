Трос буксировочный с крюками AVS ET-7HS, 7т, 5м, в пакете
Арт. X169751949
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|с крюками, ленточный (плоский)
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Длина, м
|5
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- Трос буксировочный с крюками; изготовлен из высокопрочного полипропилена. Предназначен для буксировки автомобилей и других транспортных средств. Разрывная нагрузка – 7 тонн
Преимущества
- Высокопрочный
- Износостойкий
- Морозоустойчивый
- Стойкий к агрессивным средам
- На протяжении всего срока службы не меняет свои линейные размеры