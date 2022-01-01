Трос буксировочный с крюками AVS ET-7HS, 7т, 5м, в пакете

Преимущества

Высокопрочный

Износостойкий

Морозоустойчивый

Стойкий к агрессивным средам

На протяжении всего срока службы не меняет свои линейные размеры



Трос буксировочный с крюками; изготовлен из высокопрочного полипропилена. Предназначен для буксировки автомобилей и других транспортных средств. Разрывная нагрузка – 7 тонн