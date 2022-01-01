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Трос буксировочный с крюками AVS ET-7HS, 7т, 5м, в пакете
440 ₽
460 ₽
Буксировочные тросы
    Трос буксировочный с крюками AVS ET-7HS, 7т, 5м, в пакете
    Арт. X169751949
    Трос буксировочный с крюками AVS ET-7HS, 7т, 5м, в пакете

      Трос буксировочный с крюками AVS ET-7HS, 7т, 5м, в пакете

      • -20 ₽
      440 ₽
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751949

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		с крюками, ленточный (плоский)
      Длина, м
      		5
      Все характеристики
      • -20 ₽
      440 ₽
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трос буксировочный с крюками; изготовлен из высокопрочного полипропилена. Предназначен для буксировки автомобилей и других транспортных средств. Разрывная нагрузка – 7 тонн

        Преимущества

        • Высокопрочный
        • Износостойкий
        • Морозоустойчивый
        • Стойкий к агрессивным средам 
        • На протяжении всего срока службы не меняет свои линейные размеры