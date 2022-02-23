Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо

Преимущества

Тяга / подъем - 2 / 0.8 т

Не требует технического обслуживания

Высокая эффективность рычажной лебедки MATRIX 52260 при небольших физических усилиях

Наличие стопорного механизма

Рабочая длина троса (расстояние от крюка до крюка) - 2.5 м

Длина непосредственно троса - 2.06 м

Рычажная лебедка MATRIX 52260 оснащается двойным храповым колесом и тросом диаметром 5 мм. Конструкция механизма делает возможным перемещение груза как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Небольшая модель без труда перевозится в багажнике. Защитные скобы ускоряют фиксацию груза и препятствуют его случайному высвобождению.