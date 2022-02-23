Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо
Арт. Х1313206
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип лебедки
|рычажная
|
Длина троса/ленты, м
|2
С этим товаром смотрят
4 020 ₽
4 840 ₽
- -820 ₽
- Персональная скидка
- -1 551 ₽
- Персональная скидка
- Рычажная лебедка MATRIX 52260 оснащается двойным храповым колесом и тросом диаметром 5 мм. Конструкция механизма делает возможным перемещение груза как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Небольшая модель без труда перевозится в багажнике. Защитные скобы ускоряют фиксацию груза и препятствуют его случайному высвобождению.
Преимущества
- Тяга / подъем - 2 / 0.8 т
- Не требует технического обслуживания
- Высокая эффективность рычажной лебедки MATRIX 52260 при небольших физических усилиях
- Наличие стопорного механизма
- Рабочая длина троса (расстояние от крюка до крюка) - 2.5 м
- Длина непосредственно троса - 2.06 м