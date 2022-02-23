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Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо
5.0
2
2 820 ₽
Ручные лебедки
    Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо
    Арт. Х1313206
    5.0
    2
    Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо
    Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо
    Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо
      Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо
      Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо
      Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо

      Лебедка Matrix 52260, 2 т./0,8 т., двойное храповое колесо

      2 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1313206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лебедки
      		рычажная
      Длина троса/ленты, м
      		2
      Все характеристики
      2 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажная лебедка MATRIX 52260 оснащается двойным храповым колесом и тросом диаметром 5 мм. Конструкция механизма делает возможным перемещение груза как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Небольшая модель без труда перевозится в багажнике. Защитные скобы ускоряют фиксацию груза и препятствуют его случайному высвобождению.

        Преимущества

        • Тяга / подъем - 2 / 0.8 т
        • Не требует технического обслуживания
        • Высокая эффективность рычажной лебедки MATRIX 52260 при небольших физических усилиях
        • Наличие стопорного механизма
        • Рабочая длина троса (расстояние от крюка до крюка) - 2.5 м
        • Длина непосредственно троса - 2.06 м