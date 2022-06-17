Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)
Арт. X169751622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество ключей, шт
|3
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Морозоустойчивость
|Нет
- Навесной всепогодный замок 60 мм STAYER MASTER 37141-50 оснащен удлиненной дужкой диаметром 10 мм, которая не поддается распилу ножовкой или раскусыванию. Прочный корпус из стали, цилиндровый латунный механизм, пластиковый кожух, все это является гарантией надежной работы замка на протяжении длительного срока.