Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)

Навесной всепогодный замок 60 мм STAYER MASTER 37141-50 оснащен удлиненной дужкой диаметром 10 мм, которая не поддается распилу ножовкой или раскусыванию. Прочный корпус из стали, цилиндровый латунный механизм, пластиковый кожух, все это является гарантией надежной работы замка на протяжении длительного срока.