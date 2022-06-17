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Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)
5.0
2
650 ₽
Навесные замки
    Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)
    Арт. X169751622
    5.0
    2
    Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)
    Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)
      Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)
      Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)

      Всепогодный навесной замок Stayer MASTER 37141-50 (60 мм)

      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751622
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество ключей, шт
      		3
      Морозоустойчивость
      		Нет
      Все характеристики
      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Навесной всепогодный замок 60 мм STAYER MASTER 37141-50 оснащен удлиненной дужкой диаметром 10 мм, которая не поддается распилу ножовкой или раскусыванию. Прочный корпус из стали, цилиндровый латунный механизм, пластиковый кожух, все это является гарантией надежной работы замка на протяжении длительного срока.