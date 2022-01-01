Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Замок навесной, защищенная дужка Сибртех, 60 мм
Найти аналог
Навесные замки
    Замок навесной, защищенная дужка Сибртех, 60 мм
    Арт. mir-instrumenta_13392
    Замок навесной, защищенная дужка Сибртех, 60 мм

    Замок навесной, защищенная дужка Сибртех, 60 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13392

    Характеристики

    Производитель
    		Сибртех
    Морозоустойчивость
    		Нет
    Противопожарный
    		Нет
    Влагозащищенный
    		Нет
    Декоративный
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : Углеродистая стальПокрытие корпуса: Молотковая эмальМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытиемКо-во ключей: 3 Материал исполнения секретного механизма: Латунь в пластмассовом корпусе. Преимущества: Форма корпуса замка обеспечивает дополнительную защиту от взлома.