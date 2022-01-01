Замок навесной, защищенная дужка Сибртех, 60 мм

Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : Углеродистая стальПокрытие корпуса: Молотковая эмальМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытиемКо-во ключей: 3 Материал исполнения секретного механизма: Латунь в пластмассовом корпусе. Преимущества: Форма корпуса замка обеспечивает дополнительную защиту от взлома.