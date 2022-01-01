Замок навесной, защищенная дужка Сибртех, 60 мм
Арт. mir-instrumenta_13392
Характеристики
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Производитель
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Морозоустойчивость
|Нет
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Противопожарный
|Нет
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Влагозащищенный
|Нет
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Декоративный
|Нет
- Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : Углеродистая стальПокрытие корпуса: Молотковая эмальМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытиемКо-во ключей: 3 Материал исполнения секретного механизма: Латунь в пластмассовом корпусе. Преимущества: Форма корпуса замка обеспечивает дополнительную защиту от взлома.