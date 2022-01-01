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Замок навесной ЧАЗ ВС2-10 СР
Найти аналог
Навесные замки
    Замок навесной ЧАЗ ВС2-10 СР
    Арт. О00000014840
    Замок навесной ЧАЗ ВС2-10 СР

      Замок навесной ЧАЗ ВС2-10 СР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014840

      Характеристики

      Производитель
      		ЧАЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр дужки, мм
      		14
      Количество ключей, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Навесной замок ЧАЗ ВС2-10 закрытый кирпич 3014 используют для гаражных дверей. Механизм П-образной формы выполнен из прочного металла. Корпус полностью закрывает запорный штырь из закаленной стали, исключая возможность спиливания. В открытом замке штырь не выпадает. В комплект поставки входят 3 ключа финского типа с уникальным кодом.

        Преимущества

        • Корпус полностью закрывает запорный штырь из закаленной стали, исключая возможность спиливания
        • Конструкция полностью исключает доступ к дужке, из-за этого в проеме не скапливается дождевая вода или снег