Замок навесной ЧАЗ ВС2-10 СР

Преимущества

Корпус полностью закрывает запорный штырь из закаленной стали, исключая возможность спиливания

Конструкция полностью исключает доступ к дужке, из-за этого в проеме не скапливается дождевая вода или снег





Навесной замок ЧАЗ ВС2-10 закрытый кирпич 3014 используют для гаражных дверей. Механизм П-образной формы выполнен из прочного металла. Корпус полностью закрывает запорный штырь из закаленной стали, исключая возможность спиливания. В открытом замке штырь не выпадает. В комплект поставки входят 3 ключа финского типа с уникальным кодом.