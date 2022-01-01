Замок навесной ЧАЗ ВС2-10 СР
Арт. О00000014840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр дужки, мм
|14
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Количество ключей, шт
|3
- Навесной замок ЧАЗ ВС2-10 закрытый кирпич 3014 используют для гаражных дверей. Механизм П-образной формы выполнен из прочного металла. Корпус полностью закрывает запорный штырь из закаленной стали, исключая возможность спиливания. В открытом замке штырь не выпадает. В комплект поставки входят 3 ключа финского типа с уникальным кодом.
Преимущества
- Корпус полностью закрывает запорный штырь из закаленной стали, исключая возможность спиливания
- Конструкция полностью исключает доступ к дужке, из-за этого в проеме не скапливается дождевая вода или снег