Замок навесной удлин. дужки ЧАЗ ВС2М1-02 СР
Арт. О00000014843
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Диаметр дужки, мм
|14
|
Количество ключей, шт
|3
- Замок навесной ВС2М1-02 является модификацией замка ВС2М1-01. Отличие от оригинала состоит в том, что у ВС2М1-02 более длинная дужка, из-за чего вес замка несколько увеличен (548 гр.). Высокая стальная дужка увеличивает места применения замка. Корпус самого замка сделан из силумина. Механизм секрета дисковой, а количество секретных комбинаций более 7000.
Преимущества
- Высокая стальная дужка увеличивает места применения замка
- Корпус самого замка сделан из силумина
- Механизм секрета дисковой, а количество секретных комбинаций более 7000