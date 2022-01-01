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Замок навесной удлин. дужки ЧАЗ ВС2М1-02 СР
760 ₽
Навесные замки
    Замок навесной удлин. дужки ЧАЗ ВС2М1-02 СР
    Арт. О00000014843
    Замок навесной удлин. дужки ЧАЗ ВС2М1-02 СР

      Замок навесной удлин. дужки ЧАЗ ВС2М1-02 СР

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 598 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014843

      Характеристики

      Производитель
      		ЧАЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр дужки, мм
      		14
      Количество ключей, шт
      		3
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 598 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Замок навесной ВС2М1-02 является модификацией замка ВС2М1-01. Отличие от оригинала состоит в том, что у ВС2М1-02 более длинная дужка, из-за чего вес замка несколько увеличен (548 гр.). Высокая стальная дужка увеличивает места применения замка. Корпус самого замка сделан из силумина. Механизм секрета дисковой, а количество секретных комбинаций более 7000.

        Преимущества

        • Высокая стальная дужка увеличивает места применения замка
        • Корпус самого замка сделан из силумина
        • Механизм секрета дисковой, а количество секретных комбинаций более 7000