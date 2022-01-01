Замок навесной удлин. дужки ЧАЗ ВС2М1-02 СР

Преимущества

Высокая стальная дужка увеличивает места применения замка

Корпус самого замка сделан из силумина

Механизм секрета дисковой, а количество секретных комбинаций более 7000

Замок навесной ВС2М1-02 является модификацией замка ВС2М1-01. Отличие от оригинала состоит в том, что у ВС2М1-02 более длинная дужка, из-за чего вес замка несколько увеличен (548 гр.). Высокая стальная дужка увеличивает места применения замка. Корпус самого замка сделан из силумина. Механизм секрета дисковой, а количество секретных комбинаций более 7000.