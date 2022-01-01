Замок навесной всепогодный усиленный Matrix, 50 мм

Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : СтальПокрытие корпуса: Пластиковый кожухМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытиемКо-во ключей: 4 Материал исполнения секретного механизма: ЛатуньСпециальная «шторка» защищает секретный механизм замка от попадания влаги. Форма корпуса замка обеспечивает дополнительную защиту от взлома.