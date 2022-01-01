Шприц для отсоса масла Pressol 12902, 500 мл
Арт. X169751298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|365 x 80 x 80
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Заправка нагнетателем
|Нет
- Шприц для отсоса Pressol 500 ml пластиковая крышка 12902 обладает корпусом синего цвета из прочной стали и крышкой из полиэтилена низкой плотности. Приспособление с прозрачным шлангом длиной 350 мм предназначено для нагнетания и отсоса масла до SAE 90, газойля, керосина или дизельного топлива. Объем шприца - 500 мл.
Преимущества
- Диаметр трубки наружный - 56 мм
- Толщина трубы - 1 мм
- Ход поршня - 275 мм
- Длина шланга - 350 мм
- Объем шприца - 500 мл
- Корпус шприца для отсоса Pressol 1000 ml 12908 изготовлен из оцинкованной стали RST 1203
- Материал крышки - полиэтилен низкой плотности
- Цвет - синий
- Подойдет для использования с маслами до SAE 90, керосином, газойлем и дизелем