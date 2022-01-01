Шприц для отсоса масла Pressol 12902, 500 мл

Преимущества

Диаметр трубки наружный - 56 мм

Толщина трубы - 1 мм

Ход поршня - 275 мм

Длина шланга - 350 мм

Объем шприца - 500 мл

Корпус шприца для отсоса Pressol 1000 ml 12908 изготовлен из оцинкованной стали RST 1203

Материал крышки - полиэтилен низкой плотности

Цвет - синий

Подойдет для использования с маслами до SAE 90, керосином, газойлем и дизелем

Шприц для отсоса Pressol 500 ml пластиковая крышка 12902 обладает корпусом синего цвета из прочной стали и крышкой из полиэтилена низкой плотности. Приспособление с прозрачным шлангом длиной 350 мм предназначено для нагнетания и отсоса масла до SAE 90, газойля, керосина или дизельного топлива. Объем шприца - 500 мл.