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Шприц для отсоса масла Pressol 12902, 500 мл
1 960 ₽
Плунжерные шприцы
    Шприц для отсоса масла Pressol 12902, 500 мл
    Арт. X169751298
    Шприц для отсоса масла Pressol 12902, 500 мл

      Шприц для отсоса масла Pressol 12902, 500 мл

      1 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169751298

      Характеристики

      Производитель
      		Pressol
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		365 x 80 x 80
      Заправка нагнетателем
      		Нет
      Все характеристики
      1 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шприц для отсоса Pressol 500 ml пластиковая крышка 12902 обладает корпусом синего цвета из прочной стали и крышкой из полиэтилена низкой плотности. Приспособление с прозрачным шлангом длиной 350 мм предназначено для нагнетания и отсоса масла до SAE 90, газойля, керосина или дизельного топлива. Объем шприца - 500 мл.

        Преимущества

        • Диаметр трубки наружный - 56 мм
        • Толщина трубы - 1 мм
        • Ход поршня - 275 мм
        • Длина шланга - 350 мм
        • Объем шприца - 500 мл
        • Корпус шприца для отсоса Pressol 1000 ml 12908 изготовлен из оцинкованной стали RST 1203
        • Материал крышки - полиэтилен низкой плотности
        • Цвет - синий
        • Подойдет для использования с маслами до SAE 90, керосином, газойлем и дизелем