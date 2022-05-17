Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.

Преимущества

Мобильность

Надежная фиксация

Устойчивость

Удобное хранение

Возможность транспортировки

Простота эксплуатации

Складной кран AE&T 2т T62202 предназначен для подъема и транспортировки грузов. Широко используется в автосервисах для перемещения составных узлов автомобилей. Груз поднимается посредством крюка с карабином. Для легкой транспортировки в конструкции крана предусмотрены поворотные колеса