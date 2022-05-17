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Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.
Арт. Х132215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Грузоподъемность, т
|2
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Макс. высота крюка, мм
|2250
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- Складной кран AE&T 2т T62202 предназначен для подъема и транспортировки грузов. Широко используется в автосервисах для перемещения составных узлов автомобилей. Груз поднимается посредством крюка с карабином. Для легкой транспортировки в конструкции крана предусмотрены поворотные колеса
Преимущества
- Мобильность
- Надежная фиксация
- Устойчивость
- Удобное хранение
- Возможность транспортировки
- Простота эксплуатации