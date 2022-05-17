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Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.
5.0
1
37 750 ₽
Краны гидравлические
  • Персональная скидка
Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.
Арт. Х132215
5.0
1
Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.
Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.
Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.
  • Персональная скидка
Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.
Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.
Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.

Гидравлический кран AE&T T62202 складной, грузоподъемность 2 т.

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37 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 019 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. Х132215
5.0
1

Характеристики

Производитель
AE&T
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Грузоподъемность, т
2
Макс. высота крюка, мм
2250
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
37 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 019 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Складной кран AE&T 2т T62202 предназначен для подъема и транспортировки грузов. Широко используется в автосервисах для перемещения составных узлов автомобилей. Груз поднимается посредством крюка с карабином. Для легкой транспортировки в конструкции крана предусмотрены поворотные колеса

    Преимущества

    • Мобильность
    • Надежная фиксация
    • Устойчивость
    • Удобное хранение
    • Возможность транспортировки
    • Простота эксплуатации