Незамерзающая жидкость Glanz ПЭТ (-15*С, 3.85 л)
Арт. О00000010460
Характеристики
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Производитель
|Glanz
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель зимний
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Объем, л
|3.85
- Незамерзающая жидкость Glanz -15С, 3.85 л - обладает улучшенными моющими свойствами. Средство эффективно очищает лобовое стекло от грязи, дорожных реагентов и наледи при температуре до -15ºС. Состав безвреден для лакокрасочных покрытий, резины, пластика, металла и защищает поверхность от абразивного изнашивания.