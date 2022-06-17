Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Незамерзающая жидкость Glanz ПЭТ (-15*С, 3.85 л)
5.0
2
295 ₽
Незамерзающие жидкости
    Незамерзающая жидкость Glanz ПЭТ (-15*С, 3.85 л)
    Арт. О00000010460
    5.0
    2
    Незамерзающая жидкость Glanz ПЭТ (-15*С, 3.85 л)

      Незамерзающая жидкость Glanz ПЭТ (-15*С, 3.85 л)

      295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010460
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Glanz
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		3.85
      Все характеристики
      295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Незамерзающая жидкость Glanz -15С, 3.85 л - обладает улучшенными моющими свойствами. Средство эффективно очищает лобовое стекло от грязи, дорожных реагентов и наледи при температуре до -15ºС. Состав безвреден для лакокрасочных покрытий, резины, пластика, металла и защищает поверхность от абразивного изнашивания.