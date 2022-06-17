Незамерзающая жидкость Glanz ПЭТ (-15*С, 3.85 л)

Незамерзающая жидкость Glanz -15С, 3.85 л - обладает улучшенными моющими свойствами. Средство эффективно очищает лобовое стекло от грязи, дорожных реагентов и наледи при температуре до -15ºС. Состав безвреден для лакокрасочных покрытий, резины, пластика, металла и защищает поверхность от абразивного изнашивания.