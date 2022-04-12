Омыватель стекол концентрат Lavr АнтиМуха Green Ln1220 (120 мл)
Арт. X131506235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель летний
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Объем, л
|0.12
- Омыватель стекол Lavr АнтиМуха Green Ln1220 (120 мл) - концентрат жидкости для очистки стекол и фар автомобиля. Средство с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Экономично расходуется и обладает легким яблочным ароматом.
Преимущества
- Быстро и эффективно удаляет дорожную пыль, следы насекомых, жирные пятна и другие виды загрязнений с ветрового стекла автомобиля
- Не оставляет разводов и пленки после высыхания
- Предохраняет систему омывания от образования вредных отложений
- Экономично расходуется благодаря высококонцентрированному составу