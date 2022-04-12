Преимущества

Быстро и эффективно удаляет дорожную пыль, следы насекомых, жирные пятна и другие виды загрязнений с ветрового стекла автомобиля

Не оставляет разводов и пленки после высыхания

Предохраняет систему омывания от образования вредных отложений

Экономично расходуется благодаря высококонцентрированному составу

Омыватель стекол концентрат Lavr АнтиМуха Orange Ln1215 (120 мл) - концентрат жидкости для очистки стекол и фар автомобиля. Средство с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Экономично расходуется и обладает легким цитрусовым ароматом.