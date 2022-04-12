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Омыватель стекол концентрат Lavr АнтиМуха Orange Ln1215 (120 мл)
4.5
2
Найти аналог
Летняя жидкость для омывателя стекол
    Омыватель стекол концентрат Lavr АнтиМуха Orange Ln1215 (120 мл)
    Арт. X131506236
    4.5
    2
    Омыватель стекол концентрат Lavr АнтиМуха Orange Ln1215 (120 мл)

      Омыватель стекол концентрат Lavr АнтиМуха Orange Ln1215 (120 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506236
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lavr
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель летний
      Объем, л
      		0.12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Омыватель стекол концентрат Lavr АнтиМуха Orange Ln1215 (120 мл) - концентрат жидкости для очистки стекол и фар автомобиля. Средство с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений.  Экономично расходуется и обладает легким цитрусовым ароматом.

        Преимущества

        • Быстро и эффективно удаляет дорожную пыль, следы насекомых, жирные пятна и другие виды загрязнений с ветрового стекла автомобиля
        • Не оставляет разводов и пленки после высыхания
        • Предохраняет систему омывания от образования вредных отложений
        • Экономично расходуется благодаря высококонцентрированному составу