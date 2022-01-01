Средство для удаления льда Ледокол (-30) 5 литров - быстро и эффективно размягчает и растворяет лед, иней, снег на стеклах и щетках, зеркалах и фарах автомобиля, не оставляет жирной пленки. Средство позволяет избежать царапин, трещин, разрывов на стекле и резиновых уплотнителях, которые появляются при удалении льда скребком.