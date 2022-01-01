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Средство для удаления льда Ледокол (-30) 5 литров
Найти аналог
Омыватели стекол
    Средство для удаления льда Ледокол (-30) 5 литров
    Арт. X4015
    Средство для удаления льда Ледокол (-30) 5 литров

      Средство для удаления льда Ледокол (-30) 5 литров

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4015

      Характеристики

      Производитель
      		Ледокол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Средство для удаления льда Ледокол (-30) 5 литров - быстро и эффективно размягчает и растворяет лед, иней, снег на стеклах и щетках, зеркалах и фарах автомобиля, не оставляет жирной пленки. Средство позволяет избежать царапин, трещин, разрывов на стекле и резиновых уплотнителях, которые появляются при удалении льда скребком.