Средство для удаления льда Ледокол (-30) 5 литров
Арт. X4015
Характеристики
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Производитель
|Ледокол
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель зимний
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Объем, л
|5
- Средство для удаления льда Ледокол (-30) 5 литров - быстро и эффективно размягчает и растворяет лед, иней, снег на стеклах и щетках, зеркалах и фарах автомобиля, не оставляет жирной пленки. Средство позволяет избежать царапин, трещин, разрывов на стекле и резиновых уплотнителях, которые появляются при удалении льда скребком.