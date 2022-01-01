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Экспресс-полироль для кузова Grass Express polish 110403, 600 мл
275 ₽
Полироли для автомобиля
    Экспресс-полироль для кузова Grass Express polish 110403, 600 мл
    Арт. О00000029160
    Экспресс-полироль для кузова Grass Express polish 110403, 600 мл

      Экспресс-полироль для кузова Grass Express polish 110403, 600 мл

      275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029160

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		полироль
      Объем, л
      		0.6
      Все характеристики
      275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Экспресс-полироль Grass Express polish 110403 - для ухода за кузовом автомобиля любого цвета. Быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Специальные компоненты, входящие в состав средства защищают поверхность и отталкивают воду, ускоряя процесс высыхания.