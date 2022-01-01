Экспресс-полироль для кузова Grass Express polish 110403, 600 мл
Арт. О00000029160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|полироль
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Объем, л
|0.6
- Экспресс-полироль Grass Express polish 110403 - для ухода за кузовом автомобиля любого цвета. Быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Специальные компоненты, входящие в состав средства защищают поверхность и отталкивают воду, ускоряя процесс высыхания.